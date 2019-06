Au Japon, une limace provoque une panne de courant et bloque des dizaines de trains

Ce n’est pas la première fois qu’un animal se trouvant là où il ne devrait pas être cause des dégâts. En avril 2016, une fouine qui s’était introduite dans le plus grand accélérateur de particules du monde avait provoqué un court-circuit et une panne du collisionneur du CERN, à la frontière franco-suisse. En mars 2013, au Japon, c’était cette fois un rat dans les installations électriques qui avait fait disjoncter une partie des systèmes de refroidissement de la centrale nucléaire de Fukushima. Et en septembre 2011, une limace (décidément) dans le boîtier de contrôle des feux de circulation à Darlington, en Angleterre, avait là aussi entraîné des problèmes de circulation, rapporte le Guardian.