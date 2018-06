Bac 2018 : Cyrus North, Yvan Monka, Mathrix... ces YouTubeurs qui vous aident à réviser et vous coachent avant les examens

Les heures sont désormais comptées avant la première épreuve du baccalauréat. Alors que les élèves devraient lâcher leur téléphone pour réviser, on pourrait, au contraire, les inciter à étudier via YouTube. Derrières les clips et autres vidéo gags se cachent d'excellentes vidéos destinées à réviser ses cours.





Il y a un an, Cyrus North, un YouTubeur spécialiste de la philosophie, s'associait à PV Nova pour nous livrer un rap rythmé et bourrés de références de philo. Ce "Rap Philo", comme ils l'avaient appelé, a été vu plus de 2 millions de fois sur YouTube. Un succès qui les a conduits cette année à renouveler l'expérience en développant entre autres les pensées d'Epicure, Spinoza et Sartre. La vidéo, qui dure 5 minutes, a été publiée le 6 juin. Elle comptabilise déjà près de 500.000 vues.