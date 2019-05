Belgique : le congrès des sirènes

La convention annuelle des sirènes s'est tenue en Belgique. Elle a réuni 150 professionnelles du métier venues du monde entier. Leur prestation a apporté de la magie et de la joie au public qui a assisté au spectacle. Ce dernier s'est tenu dans un bassin de 36 mètres de diamètre sur dix mètres de profondeur, où vivent près de 5 000 poissons tropicaux.



