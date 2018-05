"Boarding Glasses", des lunettes contre le mal des transports

L'été arrive bientôt et près de 36 millions de vacanciers vont partir sur les routes. Selon une étude, 39% des Français ont déjà été malades en voiture, 66% en bateau et 10% en train. Saviez-vous que le mal de transports se déclenche quand les signaux qu'envoient les yeux et l'oreille interne à notre cerveau sont contradictoires ? Nous avons trouvé une solution : les "Boarding Glasses", des lunettes que vous ne devrez porter que pendant douze minutes durant le trajet et qui vont retirer votre mal de cœur.



