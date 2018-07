Bolivie : le défi d'un aveugle

Il se préparait à cette aventure depuis trois ans. Alban Tessier, un Nantais de 41 ans, vient de réaliser un exploit en traversant le désert de sel dans le sud-ouest de la Bolivie, se dressant à 4 000 mètres d’altitude. Malvoyant, il a parcouru tout seul 140 kilomètres en sept jours en étant équipé d'un GPS à assistance auditive et d'un chariot contenant une vingtaine de litres d'eau et de la nourriture. Alban Tessier a dû affronter des restrictions respiratoires, des conditions climatiques extrêmes et la panne de son matériel électronique. Il s'est imposé ce défi pour montrer au monde qu'on peut accomplir des merveilles malgré les problèmes physiques.



Ce jeudi 26 juillet 2018, Jade Partouche, dans sa chronique "La surprise", nous parle du défi d'un aveugle en Bolivie. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 26/07/2018 présentée par Adrien Borne sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Adrien Borne vous présente la Matinale entouré de ses chroniqueurs.