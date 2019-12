A la rencontre de Manon, qui glisse des mots inspirants dans les boites aux lettres des Bordelais

Depuis le mois de novembre 2019 à Bordeaux, une jeune femme dépose des courriers mystérieux dans les boîtes aux lettres. Il s'agit de mots simples mais touchants, empreint d'amour, d'espoir et d'encouragement. Ceux-ci sont rédigés par Manon, âgée de 24 ans, qui tient à rester anonyme en délivrant ses messages. Et cette petite attention redonne le sourire aux habitants.



