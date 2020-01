Bouches-du-Rhône : deux lionceaux abandonnés devant un parc pour félins, une enquête ouverte

C'est une découverte assez surprenante qu'ont fait les responsables de l'association ROAAR, au dernier jour de l'année 2019. Le 31 décembre, ils découvrent à l'entrée de leur parc animalier situé à Trets, dans les Bouches-du-Rhône près de Marseille, deux cages pour chats dans lesquelles se trouvent... deux lionceaux. Un abandon réfléchi, devant ce lieu qui s'occupe de félins "en fin de carrière". "On les a trouvés à 7h du matin, je pense que les propriétaires les aimaient parce qu'ils ont été bien traités, ils avaient même chacun leur serviette de toilette, une bleue pour le mâle et une rose pour la femelle", raconte à France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur Sandrine Le Bris, responsable de l'association ROAAR.

Les félins ont immédiatement été pris en charge. Et désormais, les deux lionceaux ont un nom : Simba et Nala, comme les protagonistes du film de Disney, "Le Roi Lion". Malheureusement, le tandem ne pourra pas être relâché dans la nature, à l'état sauvage. "Ils sont trop imprégnés de l'homme et seront toujours dépendant de lui", assure Arnold Lhomme, responsable pour la fondation 30 millions d'amis. Pas pucés, sans identité, les lionceaux ont peut-être été acquis illégalement, soupçonne ROAAR. Et pour y parvenir, il est nécessaire de débourser beaucoup d'argent. "Ça suppose d'avoir des personnes qui peuvent introduire ces animaux sur le territoire ou qui ont ces animaux de manière légale et qui ont des portées", détaille à France 3 Sandrine Le Bris.