Brésil : quand les dauphins viennent en aide aux pêcheurs

Vous allez découvrir cette histoire extraordinaire des pêcheurs de Laguna, dans le sud du Brésil. En fidèle compagnon, les dauphins encerclent les poissons et les rabattent vers les filets. En quelque sorte, les cétacés disent aux pêcheurs quand ils doivent lancer leurs filets. Un étonnant travail d'équipe, une collaboration unique au monde, qui se transmet de génération en génération depuis plus de cent vingt ans. Nos reporters ont tenté de percer ce mystère.



