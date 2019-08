VIDÉO - Un chef de gang tente de s'évader de prison en prenant l'apparence de sa fille

La secrétaire d'Etat à l'administration pénitentiaire de Rio a publié des photos et une vidéo montrant le gangster entièrement déguisé : longue perruque noire, lunettes, masque en caoutchouc et vêtements d'adolescente. Mais selon des responsables de la prison, c'est la nervosité du détenu qui l'aurait trahi.





Le gangster doit être transféré dans une unité plus sécurisée et doit également faire l'objet de sanctions disciplinaires. La police enquête sur une éventuelle complicité de sa fille. Clauvino Da Silva était à la tête du "Comando Vermelho" (La commande rouge), un gang puissant engagé dans le trafic d'armes et de drogues à Rio de Janeiro.