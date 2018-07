"Bungee Workout", "Jumping Frog Fitness", "Badminton trampoline"... ces nouveautés sportives qui ne manqueront pas de vous faire sauter

Avez-vous déjà entendu parler du "Bungee Workout" ? C'est tout nouveau et cela vient d'arriver chez nous. Il s'agit d'exercices de fitness acrobatique, mêlés à de la danse. Né à Bangkok, le principe de ce sport est d'être attaché à un élastique via un harnais. Cela permet de travailler les muscles en profondeur car pour se stabiliser, on est complètement gainé. C'est amusant et cela soulage également les articulations. Le "Jumping Frog Fitness" aussi procure les mêmes bienfaits. Dans cette activité qui vient de la République tchèque, on utilise un petit trampoline pour faire du fitness. Le trampoline peut aussi être adapté à des sports comme le badminton, le basket-ball ou encore la balle aux prisonniers, pour plus de fun. On retrouve tout cela en images.



Ce dimanche 29 juillet 2018, Coralie Dioum, dans sa chronique "Ça vous tente ?", nous montre des activités originales à faire cet été. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 29/07/2018 présentée par Anne-Chloé Bottet sur LCI.