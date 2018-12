Cadeaux de Noël : les pires idées

Parfois, les cadeaux de Noël ne plaisent pas aux personnes à qui on les a offert. Selon les chiffres, 800 000 annonces de revente ont été publiées entre le 25 et le 26 décembre, soit 13% de plus que l'année précédente. Par ailleurs, parmi les idées cadeaux qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux, on peut citer le Coussin copain qui se démarque par son design rigolo ou encore la console et le jeu qui sont incompatibles.



Ce jeudi 27 décembre 2018, Jade Partouche, dans sa chronique "La surprise", nous parle des cadeaux pourris pour les fêtes et de leur revente. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 27/12/2018 par Christophe Moulin sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Pascale de La Tour du Pin vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.