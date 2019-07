Des policiers américains appellent la population à ne pas commettre de crimes... pendant la canicule

L'humour pour faire baisser la tension ? Alors que le centre et l'est des Etats-Unis sont touchés par une exceptionnelle vague de chaleur, qui a déjà fait au moins trois morts, des policiers d'une petite ville du Massachusetts ont posté vendredi dernier sur leur page Facebook - Braintree Police Department - un message quelque peu original. Et pour cause : les forces de l'ordre appellent les criminels à ne pas commettre d'acte illégal et de faire une pause jusqu'à ce que les températures redescendent.