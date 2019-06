Canicule : le mot "viager" a la cote sur Google

Malgré cette période de canicule, les Français n'ont pas perdu leur humour. Alors que certains tentent d'apaiser la sensation de forte chaleur, d'autres se projettent plus ou moins vers le futur. D'après Google Trends, un outil qui permet de connaître les termes les plus recherchés dans le moteur de recherche, le mot "viager" aurait explosé depuis cette canicule. C'est notamment en Provence-Alpes-Côte d'Azur que l'on a constaté des chiffres record. A découvrir également : le propriétaire d'un KFC en Australie veut obtenir une étoile au Michelin, et le Lot organise un tournoi national de ricochets.



Ce dimanche 30 juin 2019, Christophe Quarez dans sa chronique "Les insolites du web", nous parle du lien entre le viager et la canicule. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 30/06/2019 présentée par Anne-Chloé Bottet sur LCI.