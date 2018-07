Ces chambres d'hôtel cachées

Les "suites du propriétaire" ou les "chambres partenaires" sont des chambres d'hôtel cachées. Listées nulle part, il faut être une star ou membre de club à plus de 100 000 euros l'année pour pouvoir y séjourner. En Islande par exemple, un hôtel près du Lagon Bleu a ouvert ses portes il y a trois mois. Sur une photo, on voit un accès privé au Lagon dont on n'a aucune description. On sait par contre qu'elle a sa propre entrée et son propre héliport avec 9 000 euros la nuitée. D'autres suites cachées, notamment du côté des États-Unis, les petites chambres d’hôtel non listées et pas chères, ainsi que le plus gros aéronef du monde pour une expédition de luxe sont à retrouver dans la vidéo ci-dessus.



