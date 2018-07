DÉCOUVREZ - Ces chambres d'hôtel cachées pour clients VIP

A peine trois mois après avoir ouvert ses portes, le Retreat at Blue Lagoon, en Islande, est déjà l’un des hôtels de luxe les plus prisés de la planète. Les soixante-deux suites de cet établissement haut de gamme offrent une vue sidérante à 360° sur le Lagon bleu, une station thermale nichée au milieu des champs de lave, connue pour sa piscine géothermique et son eau turquoise, située à l’extrême sud-ouest de l’île, dans la péninsule de Reykjanes, à quarante minutes de la capitale Reykjavik. En plus d’un service de spa haut de gamme, clients de l’établissement ont accès au site naturel après les heures d’ouverture, évitant à la luxueuse clientèle de croiser les hordes de touristes qui s’y bousculent aux heures de pointe.





La plus grande des suites – d’une superficie de 195 m2, avec terrasse privée – est dotée d'une grande chambre avec dressing, d'un spa privé et d'une zone réservée du lagon– est gardée secrète. Elle est réservée en exclusivité pour les plus VIP des VIP, une poignée de "happy few" capables de s'offrir une nuit à 9.000 euros. La luxueuse suite n'est pas mentionnée sur le site, il n'y en a ni photographies ni descriptions nous apprend Bloomberg. On ne peut la réserver que sur invitation. La chambre dispose de sa propre entrée et d'un petit héliport avec des connexions privées vers l'aéroport. Cette chambre d'hôtel de luxe s'adresse à des clients très fortunés qui souhaitent avant tout se faire discrets, explique le directeur marketing du Retreat at Blue Lagoon, interrogé par le média américain.