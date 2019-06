Ces faux tubes de l'été qui cartonnent

Le mois de juin est propice pour retrouver le soleil et la chaleur, mais aussi pour découvrir les nouveaux tubes de l'été. Et parfois, ces derniers suscitent beaucoup d'inspirations pour en faire des parodies. Squeezie, le YouTubeur qui rassemble plus de treize millions d'abonnés, a décidé de lancer un défi à ses collègues : "faire un hit de l'été". Ainsi, quatre YouTubeurs se sont divisés en deux équipes pour réussir le pari, et ils cartonnent.



