Cette chasse au trésor avait tenu l'Amérique en haleine pendant 10 ans

En 2010, le riche marchand d’art de Santa Fé affirmait avoir dissimulé ces richesses quelque part dans les Montagnes Rocheuses dans le but d’éveiller chez ses contemporains "le frisson de la poursuite". Des indices sur sa localisation précise étaient à trouver dans son autobiographie du même nom et, surtout, entre les lignes d’un poème de vingt-quatre vers .

Un heureux, et des milliers de déçus. Ce week-end, le millionnaire américain Forrest Fenn a sonné la fin d’une gigantesque chasse au trésor à laquelle ont participé, l’espace d’une décennie, plusieurs milliers de personnes. Le butin, un coffre de bronze rempli de pépites, pièces d’or et pierres précieuses, aurait désormais un nouveau propriétaire.

Selon les dires de l’homme, l’ensemble (trésor et coffre) pèserait 42 livres, pour une valeur de plus d’un million de dollars. Une somme largement suffisante pour pousser des milliers de personnes à se pencher sur l’énigme – 350.000 en dix ans, toujours selon Forrest Fenn -, et à s’interroger sur la signification de formulations plus ou moins cryptiques ("commencez là où les eaux chaudes s’arrêtent", "il n’y aura pas de pagaie dans votre ruisseau"...). (Voir le reportage ci dessous).