Contraception : EnjoyPhoenix sème la panique sur YouTube

Sur sa chaîne YouTube, Marie Lopez aka EnjoyPhoenix avait l'habitude de parler maquillage, bien-être et shopping. Mais dernièrement, la youtubeuse a décidé de se livrer un peu plus en abordant le sujet de la sexualité. Une expérience qui a toutefois mal tourné. EnjoyPhoenix a affirmé dans une vidéo "que pendant cette semaine où vous avez vos règles et où vous ne prenez pas la pilule, vous avez quand même des risques de tomber enceinte". Une information qui s'avère être fausse et qui a fait paniquer les adolescentes qui la suivent. Sujette à de vives critiques sur Twitter, la jeune femme s'est excusée de s'être exprimée maladroitement.



Ce dimanche 30 juin 2019, Christopher Quarez dans la chronique "Info/Infox", nous parle de la polémique créée par EnjoyPhoenix sur la contraception. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 30/06/2019 présentée par Anne-Chloé Bottet sur LCI.