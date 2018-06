Et maintenant... des préservatifs "vegan" et sans gluten

Sur ce marché de niche mais promis à un bel avenir, on trouve également la marque Green Condom, lancée l'année dernière. Les préservatifs de cette marque suisse ne contiennent ni gluten ni paraben (deux substances potentiellement cancérogène utilisées dans de nombreux produits). Leur composition est clairement indiquée sur la boîte, pour une transparence totale. "De nombreux composants sont utilisés pour rendre le latex plus doux et plus fin, mais les fabricants ne sont pas tenus de les indiquer. C'est la même chose pour les couches culottes et les tampons hygiéniques. Quand on sait comment ces produits sont employés, je trouve que c'est une hérésie", explique Gabriella Lods, la créatrice de la marque, interrogée par le site Pourquoi Docteur ?.