Et maintenant... des préservatifs vegan et sans gluten

Sur ce marché de niche mais promis à un bel avenir, on trouve également la marque Green Condom. Les préservatifs de cette marque suisse, qui s'est lancée l'an dernier, ne contiennent ni gluten ni caséine, et encore moins de paraben (deux substances que l'on trouve dans de nombreux produits, mais potentiellement cancérogènes ). Il existe d'ores et déjà des préservatifs anti-allergies, comme Crystal de Manix ou Excellence de Intimity. Cependant, ils ne sont pas recommandés pour les personnes souffrant de fortes allergies au latex. Les médecins recommandant d'utiliser les modèles à base de polyuréthane : les modèles Avanti de Durex (préservatif masculin) et Femidom de Terpan (préservatif féminin), par exemple.





Pour une transparence totale, Green Condom en détaille la composition sur la boîte. "De nombreux composants sont utilisés pour rendre le latex plus doux et plus fin, mais les fabricants ne sont pas tenus de les indiquer. C'est la même chose pour les couches culottes et les tampons hygiéniques. Quand on sait comment ces produits sont employés, je trouve que c'est une hérésie", a expliqué Gabriella Lods, la créatrice de la marque, interrogée par le site Pourquoi Docteur ?.Pour ce qui est du prix, comptez 12,90 euros pour une boîte de dix préservatifs, soit quelques euros de plus que les prix du marché. Les préservatifs de la marque Green Condom sont également certifiés "CE".