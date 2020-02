Corbeil-Essonnes : un bus rate son virage et finit dans le cimetière de la ville

Il n'y a pas de blessé mais les dégâts sont importants. Ce mardi 11 février, un bus du TICE (Transports Intercommunaux du Centre Essonne) a percuté le mur du cimetière de la ville et fini sa course au milieu des tombes. Le bus 405 est sorti de la route au niveau d'un virage, devant le cimetière situé non loin de la gare routière.

Le véhicule a détruit le mur extérieur et occasionné de nombreux dégâts sur les stèles et les tombes. Selon la commune, il n'y a pas de blessés et la circulation des bus n'a pas été interrompue.