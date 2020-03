VIDÉO - Mieux vaut en rire ? Des photos et vidéos drôlissimes sur le confinement

"L’humour renforce notre instinct de survie et sauvegarde notre santé d’esprit", disait Charlie Chaplin. La preuve : pour faire face au flot d'informations anxiogènes durant cette difficile période de confinement, on ne compte plus le nombre de vidéos, de mèmes ou de tweets parodiques qui fleurissent tous les jours sur les réseaux sociaux. Que ce soit en France ou chez nos voisins européens, les internautes rivalisent d'imagination pour décrire le nouveau quotidien de millions - milliards n'ayons pas peur des mots - de gens qui tentent de ne pas perdre la tête alors qu'ils sont enfermés entre quatre murs. A commencer par les parents qui doivent jongler entre le télétravail et l'éducation de leur progéniture. Ou encore les couples qui se demandent comment ils vont survivre confinés avec leur moitié et leurs enfants.