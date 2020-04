Il croque l’allocution d’Emmanuel Macron, son travail est mis en avant par le président

"Courage à tous, et refaçonnons ensemble notre monde." Sous ce tweet porteur d’un message d’espoir, publié lundi soir sur le réseau social à l’oiseau bleu, figure un drôle de dessin coloré. Tout en haut à gauche, le président Emmanuel Macron y apparait, suivi de la date du 13 avril 2020 et d’un parcours fléché. Il est l’œuvre d’un graphiste freelance de 48 ans, Olivier Sampson, qui s’est amusé à résumer l’allocution du chef de l’Etat sous la forme d’un croquis.

Ce mardi, à la grande surprise de son auteur, le compte Twitter du président de la République, qui compte plus de 5 millions d'abonnées, l’a retweeté accompagné du message : "Bravo @oliviersampson pour cette synthèse ! Si vous n'étiez pas devant votre écran hier soir." De quoi offrir à cet anonyme des milliers de likes et plusieurs centaines de partage, et de fait une visibilité inespérée. "J’ai été effectivement très étonné de voir que le président avait partagé mon tweet", confie à LCI son auteur, un peu amusé.

Une petite fierté pour Olivier Sampson, dont c’est justement le métier. "On fait appel à mes services à l’occasion de forums ou de séminaires, pour écouter les gens parler et en faire un compte-rendu à travers un dessin", détaille-t-il. En temps normal, ce graphiste travaille avec des entreprises, des associations ou des collectivités locales. Avec le confinement, son activité est à l’arrêt. Alors il en profite pour s’amuser et aussi se rendre utile. "Plus qu’un dessin, c’est un outil de travail", souligne-t-il.

Sa méthode porte un nom : la facilitation graphique. "Cela permet d’avoir une vue globale de la discussion et d’en tirer les grandes lignes." Il nous explique comment il a procédé. Assis devant son téléviseur, Olivier Sampson a d’abord pris quelques notes. Puis, à l’issue de l’allocution, il a commencé à représenter sur une feuille de papier les éléments du discours d’Emmanuel Macron qui lui semblaient les plus pertinents. Deux heures plus tard, après l'avoir numérisé, son dessin était en ligne sur Twitter. Un exercice auquel le dessinateur s’attèle à chaque allocution du président depuis le début du confinement.