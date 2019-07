Costa Rica : un chien au procès de son bourreau

Au Costa Rica, Campeon, un petit corniaud de deux ans et demi est le premier animal à assister au procès de son bourreau, jugé pour violence. Il est à la fois victime et plaignant. Ce procès est le premier pas de la mise en exécution d'une loi récemment promulguée, sanctionnant le mauvais traitement des animaux. Campeon a eu le soutien de ses avocats, de ses médecins ainsi que de sa nouvelle maîtresse. Son ancien propriétaire risque six mois à deux ans de prison ferme. Le procès a été suspendu, mais reprendra le 26 juillet 2019.



