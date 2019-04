Côte-d'Or : coincé sous un canal depuis six jours, le chien Billy est sauvé

Sain et sauf ! Le chien Billy a été sorti vivant de la buse dans laquelle il se trouvait depuis mercredi dernier. L'animal aux allures de fox terrier s'était retrouvé piégé dans un trou sous le canal de Bourgogne. Son propriétaire avait alors donné l'alerte aux pompiers sur la commune de Saint-Usage (Côte-d'Or). Mais l'opération de sauvetage était des plus dangereuses. Le chef de la caserne de Saint-Jean-de-Losne, Hervé Gauthier, indiquait vendredi 5 avril au Bien Public que "l’accès est difficile et le terrain [n'était] pas très stable".





Trois plongeurs du service départemental des secours sont d'abord intervenus dans le boyau pour tenter d’atteindre Billy, sans succès. L'un des sauveteurs a d'ailleurs dû recourir à l'aide de ses collègues pour s'extraire du tunnel. Après expertise des lieux, le représentant de l’État a renoncé à réquisitionner des spéléologues pour tenter un nouveau sauvetage. Une décision critiquée par les associations de défense des animaux, dont celle de Rémi Gaillard, Anymal. L'humoriste montpelliérain a d'ailleurs accusé le préfet de "laisser crever" Billy. L'animateur Julien Courbet a également lancé un appel à l'aide pour sauver le canidé.