Coupe du Monde : un tracteur pour Moscou

Hubert, un Allemand de 70 ans, est passionné par deux choses : le football et les tracteurs. Pour la Coupe du monde de football, il s'est lancé un défi assez insolite. Celui de se rendre à Moscou avec son vieil engin des années 60, qu'il a restauré. Espérons qu'avec une vitesse maximale de 20 km/h et encore 600 kilomètres à parcourir, Hubert réussira à se rendre à temps au premier match de la Mannschaft prévu le 17 juin. Quoi qu'il en soit, à travers ce voyage, il aura réussi à faire de belles rencontres et à profiter du paysage.



Ce samedi 9 juin 2018, Aurélia Frescaline, dans sa chronique "Les clics d'Aurélia", nous raconte le défi que s'est lancé un Allemand passionné de football et de tracteur. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 09/06/2018 présentée par Christophe Moulin sur LCI.