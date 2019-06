Crop cirlces : des extraterrestres dans le Grand Est ?

Ces dernières semaines, la région Grand Est est le théâtre de phénomène inhabituel. Depuis le début du mois de juin, des formes géométriques géantes appelées "crop circles" ou cercles de cultures font leur apparition dans les champs de blé. L'incompréhension et la non-identification de l'auteur de ces images réveillent quelque peu les fantasmes sur les extraterrestres. Toutefois, à Blaesheim, non loin de Strasbourg, des dessins du même type sont également apparus. Il s'avère qu'il s'agissait de l'oeuvre de collégiens, assistés par leur professeur de mathématiques et d'un agriculteur. A ne pas rater également : Boris Johnson fait les choux gras des tabloids britanniques, et le "Crosswalk the Musical" à Paris de James Corden.



