Cruard reporter : La ruée vers l'or

Depuis le mois de mai 2019, le cours du lingot d'or d'un kilogramme ne cesse de grimper. D'après le site gold.fr, sa valeur a augmenté de plus de 20% sur un an. Et selon les professionnels, cette hausse va se poursuivre dans les mois à venir. Une bonne nouvelle pour les détenteurs du précieux métal. En effet, de plus en plus de particuliers se ruent vers les acheteurs pour vendre leurs bijoux de famille et les pièces d'or. Comment savoir si un bijou est en or ?



