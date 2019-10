Cruard reporter : les coqs privés de cocorico ?

Dans l'Oise, près de Compiègne, un coq n'a plus le droit de chanter. L'animal avait cette habitude vers sept heures, ensuite en fin de matinée, puis un peu le soir. À cause de sa voix, il a été séparé de Nicolas Boucher depuis le mois de juin. En effet, la juge a estimé que le chant de Coco était une nuisance sonore pour ses voisins. Le coq a trouvé refuge chez une amie de son propriétaire.



Ce mardi 29 octobre 2019, Benjamin Cruard, dans sa chronique "Cruard Reporter", nous parle d'un coq, Coco, qui a été séparé de son propriétaire pour cause de nuisance sonore. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 29/10/2019 présentée par Pascale de La Tour du Pin sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Pascale de La Tour du Pin vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.