Cyrus North, Yvan Monka, Matrix... ces YouTubeurs qui aident à réviser avant le Bac

A une semaine du baccalauréat, alors que les élèves devraient lâcher leur téléphone pour réviser, on pourrait, au contraire, les inciter à étudier via YouTube. Cyrus North, un YouTubeur spécialiste de la philosophie, nous offre notamment une performance de rap en duo avec PV Nova sur l'épicurisme, avec plus de 500 000 vues au compteur. D'autres chaînes sur le site proposent également d'autres manières d'étudier, voire de se motiver à quelques jours des épreuves. Quelles sont-elles ? Quid de leur popularité ?



