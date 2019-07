David Zinn, celui dont les craies se transforment en baguette magique

David Zinn réalise des exploits à partir de simples craies. Ce créateur américain dessine des œuvres sur les trottoirs, les bancs de pierre et autour des plaques d'égout. Ces ébauches incitent les spectateurs à porter un regard neuf sur les beautés urbaines qui leur entourent. Inspirés par l'artiste, les enfants apprennent à créer avec leur environnement dans un concours de dessins.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 14/07/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 14 juillet 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.