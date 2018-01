De petites voitures électriques font office de brancard dans le centre hospitalier de Valenciennes

À Valenciennes, les enfants qui doivent subir une opération se rendent au bloc en petite voiture électrique. Ils sont ainsi moins stressés et nécessitent moins de tranquillisants avant l’anesthésie. Les parents, eux, sont détendus et sereins. Depuis la mise en place de ce dispositif, 40 petits patients ont déjà pu en bénéficier.



