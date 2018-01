En hommage à France Gall, un collège remplace sa sonnerie par ses plus grands tubes

En décembre dernier déjà, le collège s’était fait remarquer, cette fois pour un hommage au rockeur Johnny Hallyday. Mais à vrai dire, ce n’est pas une nouveauté. "On a mis cela en place depuis cinq ans. On essaie de varier les genres, de faire découvrir des tas de choses aux élèves", note Pascal Besson. La semaine prochaine, place à la musique américaine. Oh yeah !