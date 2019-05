Découverte : voler au cœur de la grotte de la Salamandre

Une idée un peu folle qui suscite l'engouement des visiteurs de la grotte de la Salamandre : parcourir le site à bord de l'Aéroplume. Ce ballon gonflé à l'hélium permet ainsi de naviguer à 25 mètres de haut au milieu des stalactites et des stalagmites. La taille de grotte et l'absence de courants d'air rendent cette aventure possible.



