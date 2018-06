Des accessoires insolites pour la plage

À la plage ou en voiture, il fait chaud. Pour se rafraîchir, la gourde qui fait également office de brumisateur serait de mise et c'est pratique pour les enfants. Le souci sur la plage est qu'on a peur de se faire voler nos affaires. Il y en a toujours un qui se dévoue pour tout surveiller, mais avec la serviette de plage deux en un, on peut tous se baigner. La serviette possède une poche secrète intégrée, dans laquelle on peut mettre nos effets personnels. À découvrir en images, les claquettes bananes pour ranger les petits objets, le maillot de bain fait à partir de filets de pêche et de déchets plastiques recyclés, ainsi que le cinquième accessoire pour faire sensation à la plage.



Ce dimanche 24 juin 2018, Coralie Dioum, dans sa chronique "Ça vous tente ?", nous présente cinq accessoires insolites pour la plage. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 24/06/2018 présentée par Christophe Moulin sur LCI.