Des applis pour mieux supporter la canicule

Pour faire face au nouvel épisode de canicule, le smartphone peut être d'une grande aide. Outre la chaleur, les indices UV sont également dangereux pour la santé. L'appli "SoleilRisk" permet de surveiller l'indice quotidien UV et de se protéger quand on est dehors. En période de fortes chaleurs, l'appli "Mon équilibre en eau" aide son utilisateur à s'hydrater correctement. Enfin, "Extrema" permet de localiser en temps réel tous les points de fraîcheur et les zones de chaleur à éviter.



