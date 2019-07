Des arbres abattus et des oiseaux morts à cause de la 5G ?

Le lancement de la 5G inquiète un bon nombre de personnes. Des inquiétudes qui font naître des rumeurs parfois non fondées. De nombreuses villes européennes effectuent actuellement des tests autour de la 5G, notamment Grenoble. Récemment, des arbres y ont été abattus et des internautes ont fait le lien avec la mise en place de la 5G. Une information que la mairie a très vite réfutée. Ces arbres auraient été coupés car ils représentaient un danger pour la circulation et les riverains. Au Pays-Bas, des centaines d'oiseaux sont subitement morts. Un militant a lancé une hypothèse selon laquelle cet événement aurait été la conséquence des essai pour la 5G. La mairie de la ville a affirmé qu'aucun test en la matière n'avait été effectué et a avancé la thèse de l'empoisonnement.



Ce dimanche 7 juillet 2019, Christopher Quarez dans la chronique "Info/Infox", nous parle des folles rumeurs autour de la 5G. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 07/07/2019 présentée par Anne-Chloé Bottet sur LCI.