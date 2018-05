Des cadeaux de dernière minute pour la fête des mères !

DIPLOMATIE





Donald Trump reporte mais le réchauffement continue dans la péninsule coréenne : Kim Jong-un et Moon Jae-in se sont rencontrés une seconde fois ce samedi, vient d'annoncer la République de Corée du Sud via son compte Twitter. Les deux dirigeants se sont entretenus durant deux heures à Panmunjon, où ils s'étaient déjà rencontrés le mois dernier et avaient fait une déclaration commune dans laquelle ils s'engageaient à améliorer leurs relations.