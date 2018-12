Des cagnottes en ligne pour les gilets jaunes

En tapant "gilets jaunes" sur le site Leetchi, vous allez tomber sur des dizaines, voire des centaines de cagnottes en ligne. Certaines d'entre elles représentent pas mal d'argent. La plus grosse, par exemple, a recueilli plus de 45 000 euros en faveur de Fiorina, une manifestante qui a perdu son œil sur les Champs-Élysées il y a deux semaines. En gros, le but de ces cagnottes est d'aider les blessés, mais aussi d'aider les personnes qui ont été interpellées lors des manifestations.



