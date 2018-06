Des cuillères pour mettre l'ambiance dans les stades

En tant que supporter, il faut être dans le coup. Mais on a surtout envie de faire du bruit quand on est dans les gradins. Pour ce Mondial, la tendance est aux cuillères pour manifester notre enthousiasme et mettre de l'ambiance dans les stades. C'est le nouvel instrument officiel choisi par le pays hôte. Il s'agit de cuillères traditionnelles qu'il faut claquer ensemble comme les castagnettes. Le gouvernement russe en a même financé la production pour cette 21ème édition de la Coupe du Monde. Retrouvez également en images, l'ours qui a paradé dans les rues de Moscou avec une vuvuzela après la victoire de Russie face à l'Arabie Saoudite. Ainsi que les actualités d'Achille le chat, pronostiqueur officiel du Mondial, qui se fait concurrencer.



Ce samedi 16 juin 2018, Aurélia Frescaline, dans sa chronique "Les insolites d'Aurélia", nous montre les trois images à ne pas manquer, dont le nouvel instrument officiel de la Coupe du Monde qui se trouve être des cuillères. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 16/06/2018 présentée par Christophe Moulin sur LCI.