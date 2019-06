Des fausses informations sur la canicule au Koweït

Un tweet sur la canicule au Koweït a beaucoup circulé sur la toile cette semaine. Il a même été traduit dans presque toutes les langues. Avec preuves à l'appui, le post a annoncé qu'à cause de la canicule et de la température atteignant les 63°C, des voitures et des feux tricolores ont fondu au Koweït. Pourtant, la température la plus élevée jamais enregistrée était de 56,7°C et cela datait de 1913, en Californie. En ce qui concerne les photos, elles étaient également prises aux Etats-Unis, à la suite d'incendies.



Ce samedi 29 juin 2019, Christopher Quarez dans la chronique "Info/Infox", nous parle des rumeurs sur une température atteignant les 63°C au soleil au Koweït. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 29/06/2019 présentée par Anne-Chloé Bottet sur LCI.