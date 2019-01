Des gilets jaunes à pied ou à cheval pour manifester

Les gilets jaunes ne manquent pas d'imagination pour se faire remarquer. Si certains ont décidé de faire le trajet Arles-Paris à pied pour porter le RIC (Référendum d'initiative citoyenne) à l'Assemblée nationale, d'autres ont préféré un autre moyen de transport pour manifester. Dans la commune de La Tour-du-Pin, un gilet jaune a défilé à dos de cheval. Ce qui a donné des idées à une commune voisine. Pendant ce temps, une star emblématique du cinéma, Pamela Anderson, donne son avis sur le grand débat national qui s'organise au pays en ce moment. Dans plusieurs tweets, elle s'en prend à Emmanuel Macron. Enfin, on découvre les images impressionnantes d'un face-à-face marin entre un plongeur et un grand requin blanc.



