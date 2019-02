Des gilets jaunes en pleine opération de filtrage se font embaucher dans un supermarché

La Charente Libre a relayé une histoire peu commune. Celle de quatre gilets jaunes qui se trouvaient sur un rond-point et qui ont été embauchés par le directeur de l'hypermarché Leclerc à Angoulême. Sur ce même rond-point, un autre gilet jaune a également décroché un boulot. Comme quoi, on peut être gilet jaune et trouver un emploi. Autres sujets : les policiers aux Etats-Unis, qui ont posté des messages à la fois humoristiques concernant la sécurité et le froid sur les réseaux sociaux.



