Nantes : des jeunes se font tabasser pour une histoire de... bitte

A Nantes, le 8 mai 2018, des jeunes en voitures se sont arrêtés pour aider une voiture en panne au bord de la route. Ces derniers leur font comprendre, avec un peu d’agressivité, qu'ils n'avaient pas besoin d'aide. Les jeunes décident alors de partir mais quelque chose les bloque. Ils font savoir à leurs interlocuteurs qu'une petite bitte les empêche de repartir. Pris pour une insulte, la bagarre éclate. Suite au procès qui vient de se tenir, un des agresseurs a écopé de six mois ferme et l'autre de six mois avec sursis...



Ce dimanche 14 avril 2019, Florian Litzler dans sa chronique "Les insolites du web", revient sur une bagarre entre jeune causé par le mot "bitte". Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 14/04/2019 présentée par Christophe Moulin sur LCI.