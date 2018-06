Des morceaux d'animaux pour un corps parfait

Le corps humain a ses défauts. Nous devenons sourds, on a mal au dos et notre peau s'abîme avec le temps. Ce sont des constats sur lesquels une anatomiste anglaise est partie pour réaliser l'être humain 2.0. Elle a donc pris les qualités de quelques animaux pour en faire un corps du futur. Les sens seront décuplés grâce à de larges oreilles de félins et des yeux surdimensionnés. Le bébé se portera à l'extérieur, comme pour les kangourous. Et les jambes seront remplacées par celles d'autruches capables d'absorber les chocs. À retrouver également en images, des hommes en talons, notamment des avocats de Chicago, pour montrer leur soutien aux femmes victimes de harcèlement et d'agression. Ainsi que le nouveau clip de Beyoncé et Jay-Z tourné au Louvre dans le plus grand secret.



Ce dimanche 17 juin 2018, Aurélia Frescaline, dans sa chronique "Les insolites d'Aurélia", nous présente l'être humain 2.0. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 17/06/2018 présentée par Christophe Moulin sur LCI.