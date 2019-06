Des papis marseillais vice-champions du monde

Le walking foot est une discipline qui fait de plus en plus d'adeptes dans l'Hexagone. Elle est dédiée aux personnes de plus de 50 ans et a pour principal objectif de les inciter à pratiquer une activité physique régulière. Le principe de ce sport est de faire du football en marchant. Et ce week-end, des papis marseillais ont disputé la finale du championnat de walking foot à Londres. Pour une première participation, ce fut une étonnante victoire puisque l'équipe de France a fini vice-championne.



