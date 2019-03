Des vacances de rêve avec TikTok

Quand on est en vacances, on voudrait bien partir dans des destinations de rêve. Mais cela demande beaucoup de moyens et de temps. Grâce à l'application TikTok qui fait actuellement fureur sur les réseaux sociaux, aller où on veut quand on veut est désormais possible. Autres sujets : un Airbus A320 qui a tangué dans les airs a fait la frayeur des voyageurs mais plus de peur que de mal. En Allemagne, un homme oublie un vase signé Pablo Picasso estimé à 10 000 euros dans un train.



Ce samedi 2 mars 2019, Christopher Quarez dans sa chronique "Les insolites du Web", nous présente les images à ne manquer de la semaine. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 02/03/2019 présentée par Anne-Chloé Bottet sur LCI.