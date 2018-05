Direction sous l'eau pour dormir avec les requins

La villa Muraka ou corail en maldivien est la toute première villa sous-marine au monde. C'est un chantier à quinze millions de dollars située dans les Maldives, et qui devrait prendre fin en novembre 2018. Étant actuellement en phase finale de construction, elle comporte deux parties dont une sur la mer et l'autre en immersion total dans l'océan Indien. Une expérience inédite avec les poissons et les requins à proximité. Le tarif par nuitée n'a pas encore été divulgué, mais les rumeurs parlent de 40 000 euros.



