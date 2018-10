Donald Trump : du papier toilette sous sa chaussure ?

Le sort s'acharne sur le président américain. Après le scandale de la fraude fiscale révélée par le New York Times, Donald Trump est une fois de plus décrédibilisé. En effet, en embarquant à bord d'Air Force One, il avait une sorte de papier toilette collé sous sa chaussure. Parmi les images à ne pas manquer, le concept de la cuisine polaire de Cyprien Verseux, astrobiologiste, ainsi qu'une "chaise roulante" lego pour maintenir la mobilité d'une tortue opérée du plastron.



Ce samedi 6 octobre 2018, Christopher Quarez, dans sa chronique "Les insolites de Quarez", nous parle des déboires de Donald Trump. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 06/10/2018 présentée par Christophe Moulin sur LCI.