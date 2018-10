Donald Trump, un modèle de sobriété !

Interrogé par un journaliste de CNN à propos de sa relation avec l'alcool, le président américain a affirmé qu'il n'a jamais bu d'alcool de sa vie. Les internautes ont partagé ce passage sur Twitter et ont ensuite publié des photos de Donald Trump en train de boire du vin. Autre sujet, le plus grand soutien gorge du monde a été confectionné à Longuenesse, dans le Nord-Pas-de-Calais. Il mesure 33 mètres de long sur huit mètres de hauteur de bonnets et a été cousu par neuf couturières. Ce record a été réalisé pour sensibiliser au dépistage du cancer de sein. Enfin, sur Instagram, les jeunes ont tenu à rendre hommage à Charles Aznavour.



